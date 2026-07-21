Muere segundo marino tras explosión de mina durante agresión en San Marcos, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un segundo elemento de la Secretaría de Marina falleció este martes luego de permanecer hospitalizado desde el pasado 3 de julio, cuando resultó gravemente herido durante la explosión de una mina artesanal en una agresión registrada en las inmediaciones de la comunidad de San Marcos, cerca de la presa Picachos, en Mazatlán. El marino, identificado como Edwar “N”, de 20 años de edad y elemento activo de la Armada de México, murió durante la mañana en el Hospital Naval de Especialidades de Mazatlán, donde recibía atención médica especializada por las lesiones provocadas por la detonación.

Personal del nosocomio notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre el fallecimiento del elemento naval, quien se convirtió en la segunda víctima mortal de ese ataque. Los hechos ocurrieron el viernes 3 de julio, cuando personal de la Secretaría de Marina realizaba labores operativas en la zona de la presa Picachos, ubicada en las cercanías de San Marcos, como parte de acciones preventivas relacionadas con el monitoreo de ríos y presas ante la temporada de lluvias.

De acuerdo con el reporte oficial de la Armada de México, los elementos navales fueron atacados mientras efectuaban trabajos de sondeo en cuerpos de agua para detectar posibles riesgos por incrementos súbitos en los niveles de las presas.