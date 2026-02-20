$!Muere Sol Natalia, menor herida con quemaduras en ataque en diciembre de 2024

Sol Natalia, una joven de 15 años, perdió la vida luego de permanecer más de un año bajo observación médica a causa de heridas provocadas en un ataque registrado el 3 de diciembre de 2024, en Culiacán.

En aquellos hechos resultó con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, luego de quedar atrapada en una agresión a tiros e incendio de un local comercial habilitado como boutique, hecho en el que murió Eduardo “N”, de 17 años, a las afueras del inmueble.