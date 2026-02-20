$!Muere Sol Natalia, menor herida con quemaduras en ataque en diciembre de 2024

Sol Natalia, una joven de 15 años, perdió la vida luego de permanecer más de un año bajo observación médica a causa de heridas provocadas en un ataque registrado el 3 de diciembre de 2024, en Culiacán.
En aquellos hechos resultó con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, luego de quedar atrapada en una agresión a tiros e incendio de un local comercial habilitado como boutique, hecho en el que murió Eduardo “N”, de 17 años, a las afueras del inmueble.
El hecho se registró por la Avenida Patria esquina con la Calle Juan N. Méndez, frente al campo de futbol de los “Monarcas Morelia”, en la Colonia Lázaro Cárdenas.
Inicialmente la joven fue trasladada hacia el Hospital Pediátrico de Sinaloa, para después ser llevada hacia un centro de salud de la fundación Shriners, en Estados Unidos.
Sin embargo, la noche de este 19 de febrero se reportó el fallecimiento de la adolescente, quien había sido internada nuevamente en Culiacán.