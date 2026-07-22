Muere taxista tras salir de la carretera y chocar contra poste en Bariometo, Navolato

NAVOLATO. _ Un conductor de taxi murió la mañana de este miércoles luego de perder el control de la unidad y salir de la carretera estatal en la zona conocida como la curva de Los Vázquez, en la comunidad de Bariometo, municipio de Navolato.

La víctima fue identificada como Luis Alfonso, de 55 años de edad, vecino de la colonia Solidaridad, quien se desempeñaba como taxista en un sitio ubicado frente a una tienda Coppel.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el hombre circulaba por la vialidad cuando, por causas aún no determinadas, perdió el control del vehículo y se salió del camino hasta impactarse contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Debido a la fuerza del impacto, el conductor quedó sin vida dentro de la unidad. Paramédicos y cuerpos de auxilio acudieron al sitio tras recibir el reporte al número de emergencias, pero únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El accidente también ocasionó la caída de cables de energía eléctrica sobre la carpeta asfáltica, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de la CFE realizaron trabajos para retirar el tendido y eliminar riesgos para otros automovilistas.

La circulación fue limitada de manera parcial mientras se efectuaban las labores de seguridad y las diligencias correspondientes. Agentes de Tránsito Municipal de Navolato se encargaron del control vial y del peritaje inicial para determinar cómo ocurrió el percance.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar el procesamiento de la escena. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley antes de ser entregado a sus familiares.