Muere tercera víctima de ataque armado en cibercafé de Tierra Blanca, Culiacán

Tras permanecer horas internado en un hospital, se reportó el fallecimiento de la tercera víctima que dejó un ataque armado dentro de un negocio en la colonia Tierra Blanca, durante la tarde de este viernes 20 de marzo al norte de Culiacán.

El ahora occiso, identificado como Luis Armando “N”, de 34 años de edad, había resultado herido y se trasladó por sus propios medios a un centro de salud tras recibir disparos de arma de fuego, alrededor de las 14:30 horas.

De manera preliminar, se informó que Luis Armando habría sido víctima colateral del atentado, pues se encontraba en otro local cercano con su familia al momento de la agresión.

Su muerte fue declarada alrededor de la medianoche de este sábado, casi 10 horas después del ataque, ocurrido en un cibercafé sobre la avenida Francisco Márquez, casi esquina con la calle Arquitectos y entre la calle Sociólogos.

En el mismo hecho, perdieron la vida a tiros otros dos hombres reconocidos como Luis y Christian “N”, quienes murieron al interior del establecimiento mencionado.