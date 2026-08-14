Muere tercera víctima de ataque armado en la colonia 8 de Febrero de Culiacán; era un adolescente de 16 años

CULIACÁN. _ El ataque armado registrado la tarde del jueves en la colonia 8 de Febrero, en Culiacán, cobró su tercera víctima con el fallecimiento de Yuriel Heriberto, de 16 años, durante la madrugada de este viernes.

El menor de edad había sido trasladado a un hospital para recibir atención médica tras resultar herido en la agresión, pero murió horas después debido a la gravedad de las lesiones. Con su fallecimiento, el saldo total del hecho se eleva a tres personas muertas y una más lesionada.

Los hechos sucedieron alrededor de las 16:20 horas en el cruce de la calle Mina del Real de 14 y la privada Cañón de Guadalupe, donde personas armadas dispararon en contra de cuatro jóvenes.