Muere tercera víctima de ataque armado en la colonia 8 de Febrero de Culiacán; era un adolescente de 16 años

CULIACÁN. _ El ataque armado registrado la tarde del jueves en la colonia 8 de Febrero, en Culiacán, cobró su tercera víctima con el fallecimiento de Yuriel Heriberto, de 16 años, durante la madrugada de este viernes.
El menor de edad había sido trasladado a un hospital para recibir atención médica tras resultar herido en la agresión, pero murió horas después debido a la gravedad de las lesiones. Con su fallecimiento, el saldo total del hecho se eleva a tres personas muertas y una más lesionada.
Los hechos sucedieron alrededor de las 16:20 horas en el cruce de la calle Mina del Real de 14 y la privada Cañón de Guadalupe, donde personas armadas dispararon en contra de cuatro jóvenes.
En el lugar de la agresión quedó el cuerpo sin vida de Santiago, de 18 años. Tras el ataque, los otros tres heridos fueron auxiliados por familiares, quienes los abordaron en una camioneta Jeep Cherokee para trasladarlos a la Cruz Roja.
Al llegar a las instalaciones de la benemérita institución, los socorristas confirmaron que Luis Ángel, de 22 años, ya no contaba con signos vitales. Su cuerpo permaneció dentro del vehículo en el que fue transportado.
Los dos lesionados restantes recibieron las primeras atenciones y posteriormente se les ingresó a un nosocomio, donde horas más tarde se notificó el deceso del menor de 16 años.