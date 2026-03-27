$!Muere trabajador de empresa pesquera tras caer 10 metros en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre perdió la vida la tarde de este viernes tras sufrir una caída de aproximadamente 10 metros dentro de las instalaciones de una empresa pesquera ubicada en el Parque Industrial Alfredo V. Bonfil, en Mazatlán.

De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar, el accidente ocurrió en la zona de las naves destinadas al manejo de redes, donde el trabajador, cuya identidad aún no ha sido confirmada, presuntamente realizaba labores en la parte superior del inmueble.

Versiones extraoficiales indican que el incidente se produjo cuando la persona pisó accidentalmente una lámina translúcida de fibra de vidrio en el techo, la cual cedió ante su peso y se quebró, provocando la caída desde la altura estimada en alrededor de 10 metros.

Tras el reporte al número de emergencias, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se trasladaron al sitio. A su llegada, los socorristas valoraron al trabajador y confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que el área fue acordonada en espera de las autoridades correspondientes.