$!Muere trabajador del ISSSTE tras caer de una altura de 12 metros en Culiacán

CULIACÁN._ Un trabajador al servicio del ISSSTE falleció la mañana de este jueves 16 de julio tras caer de forma accidental desde la techumbre de un almacén de la institución, ubicado en la colonia Bachigualato, al poniente de la ciudad.

La víctima fue identificada de manera preliminar con el nombre de Miguel, de aproximadamente 40 años de edad, quien se encontraba en el sitio realizando labores de mantenimiento e impermeabilización al momento del percance.