$!Muere trabajador del ISSSTE tras caer de una altura de 12 metros en Culiacán

CULIACÁN._ Un trabajador al servicio del ISSSTE falleció la mañana de este jueves 16 de julio tras caer de forma accidental desde la techumbre de un almacén de la institución, ubicado en la colonia Bachigualato, al poniente de la ciudad.
La víctima fue identificada de manera preliminar con el nombre de Miguel, de aproximadamente 40 años de edad, quien se encontraba en el sitio realizando labores de mantenimiento e impermeabilización al momento del percance.
De acuerdo con los reportes policiales, el accidente ocurrió alrededor de las 06:15 horas, cuando el trabajador apenas iniciaba sus actividades sobre la estructura. Por causas aún no determinadas, perdió el equilibrio y se precipitó al vacío desde una altura estimada en 12 metros, lo que le provocó un traumatismo severo y una muerte inmediata.
El almacén federal donde se registró el hecho se localiza sobre la avenida Ramón López Velarde, entre la avenida Juan M. Zambada y la calzada Aeropuerto.
Al sitio acudieron elementos de las corporaciones de seguridad y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes para el levantamiento de actas. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle los exámenes que marca la ley.