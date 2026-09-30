$!Muere trabajador electrocutado mientras podaba árboles en Navolato

NAVOLATO._ Un trabajador perdió la vida la tarde de este miércoles luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de poda en una zona cercana a una escuela del ejido 5 de Mayo, en la sindicatura de La Palma.

La víctima fue identificada como Carlos Javier, de 47 años, originario de Badiraguato, quien se encontraba realizando trabajos de mantenimiento para una empresa contratada para labores relacionadas con la Comisión Federal de Electricidad.