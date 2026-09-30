$!Muere trabajador electrocutado mientras podaba árboles en Navolato

NAVOLATO._ Un trabajador perdió la vida la tarde de este miércoles luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de poda en una zona cercana a una escuela del ejido 5 de Mayo, en la sindicatura de La Palma.
La víctima fue identificada como Carlos Javier, de 47 años, originario de Badiraguato, quien se encontraba realizando trabajos de mantenimiento para una empresa contratada para labores relacionadas con la Comisión Federal de Electricidad.
El accidente se registró alrededor de las 12:30 horas, en las inmediaciones de la Telesecundaria 309, ubicada cerca del kilómetro 10 de la carretera que conduce del Limoncito hacia Macario Gaxiola.
Según los datos recabados en el lugar, el trabajador se encontraba podando árboles cuando tuvo contacto con cables de alta tensión. La descarga provocó que cayera desde una altura aproximada de cinco metros y quedara junto a la cerca de la institución educativa.
Personal de Cruz Roja acudió al sitio tras recibir el reporte del accidente; sin embargo, los paramédicos determinaron que Carlos Javier ya había fallecido.
Elementos de Tránsito Municipal y trabajadores de la CFE también se trasladaron al lugar, donde posteriormente intervinieron agentes de la Fiscalía General del Estado y peritos para realizar las investigaciones y determinar cómo ocurrió el accidente.
El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense para continuar con los procedimientos correspondientes.