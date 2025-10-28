$!Muere trabajador por aparente infarto en Central de Abastos de Los Mochis

AHOME. _ Un hombre perdió la vida, la mañana de este martes, 28 de octubre, dentro de la Central de Abastos, conocida como la Yarda Grande, presuntamente a causa de un infarto fulminante, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio.

La víctima fue identificada de manera extraoficial como Carlos Miguel, de 62 años de edad, quien realizaba labores en el lugar cuando, de manera repentina, se desplomó ante la mirada de sus compañeros de trabajo.

Compañeros del occiso señalaron que el hombre no había manifestado molestias previas y que minutos antes del hecho se encontraba realizando sus actividades de manera normal.