$!Muere trabajador prensado por una trilladora en unas parcelas del ejido Agua Nueva, Ahome

El fatal incidente se reportó a las líneas de emergencia alrededor de las 16:30 horas. De acuerdo con la información preliminar, el jornalero se encontraba trabajando en la recolección de maíz en un predio ubicado a escasos metros de la carretera estatal que conecta Vallejo con Agua Nueva.

La víctima mortal fue identificada en el lugar de los hechos como Gerardo “V”, de 58 años de edad, quien tenía su domicilio en el ejido Mochis.

AHOME._ Un trabajador agrícola perdió la vida al quedar prensado en la maquinaria con la que laboraba en una parcela del ejido Agua Nueva, de este domingo.

Trascendió que la máquina trilladora que operaba presentó una falla mecánica en medio de la jornada. Al intentar solucionar el desperfecto, la pesada unidad se activó de manera repentina, atrapando una de las piernas de Gerardo. La gravedad de la lesión le provocó una hemorragia masiva, llevándolo a un estado de shock en cuestión de segundos.

Un familiar que lo acompañaba en el predio solicitó ayuda de inmediato. Minutos después, paramédicos y elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron al sitio con equipo de extracción; sin embargo, nada pudieron hacer, ya que se confirmó que el trabajador había fallecido a causa de la pérdida de sangre.

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Ahome aseguraron el perímetro para resguardar la escena de la tragedia.

Fue aproximadamente a las 17:30 horas cuando personal de la Dirección General de Servicios Periciales y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado llegaron a la zona agrícola. Tras realizar el peritaje correspondiente junto a la trilladora y el camión de carga involucrados, ordenaron el levantamiento del cuerpo para continuar con los procedimientos que marca la ley.