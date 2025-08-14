Seguridad
|
Homicidio

Muere trabajador tras ataque a balazos en expendio de cerveza en Navolato

La víctima, la cual trabajaba en el lugar, fue blanco de disparos durante la noche de este miércoles y fue hasta la madrugada de este jueves cuando perdió la vida en un centro médico
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
14/08/2025 08:17
14/08/2025 08:17

NAVOLATO. _ Un trabajador de un expendio de cerveza perdió la vida durante la madrugada de este jueves 14 de agosto, después de haber sido atacado a balazos en el centro de Navolato.

La víctima fue identificada como Luis Ramiro “N”, de 35 años, quien resultó herido la noche de este miércoles en un inmueble ubicado sobre la calle Jesús Almada, en la colonia Centro.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:30 horas. Según informes Luis Ramiro recibió disparos en una mano y en un brazo, por lo que fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado de urgencia a un hospital de Culiacán. Más tarde, su estado se complicó y murió en el hospital integral de Navolato.

Autoridades municipales, estatales y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar de los hechos para realizar el peritaje y abrir la carpeta de investigación correspondiente.

#Seguridad
#Navolato
#Homicidios
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube