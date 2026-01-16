Muere trabajador tras caer de andamio en Asipona, en el puerto de Topolobampo

AHOME._ Un joven trabajador perdió la vida la tarde de este viernes 16 de enero, horas después de sufrir una caída libre de nueve metros al interior del recinto portuario de Topolobampo.

La víctima fue identificada como Hugo Aly “N”, de 32 años de edad, con domicilio en Los Mochis, quien falleció en la sala de urgencias de un nosocomio pese a los esfuerzos médicos por tratar de salvarle la vida.

El hecho ha generado cuestionamientos por parte de las autoridades, ya que el accidente ocurrió durante la tarde en una de las bodegas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona).

Pese a la gravedad del suceso, no se registró ninguna llamada de auxilio al sistema de emergencias 911, ni se solicitó la intervención de Protección Civil Municipal o Estatal para el rescate y traslado.

De acuerdo con la información, el joven se encontraba laborando sobre un andamio a una altura considerable cuando, por causas que aún se investigan, perdió el equilibrio y se precipitó al vacío, sufriendo traumatismos severos, principalmente en la zona craneal.

Se informó que fue la propia empresa o contratista la que realizó el traslado del herido en una ambulancia particular hacia la Clínica 49 del IMSS en Los Mochis, por lo cual omitió el protocolo de notificación a las autoridades de seguridad pública ente el suceso.

Fue hasta que el personal de trabajo social del hospital reportó el ingreso y posteriormente el fallecimiento del paciente, minutos después de las 16:00 horas, cuando la Fiscalía General del Estado tuvo conocimiento del caso.

Elementos de la Policía de Investigación de la Vicefiscalía Regional Zona Norte acudieron al nosocomio para dar fe del deceso.

Se ha abierto una carpeta de investigación para determinar las condiciones laborales en las que operaba la víctima dentro de la zona federal, así como las posibles responsabilidades por la falta de notificación inmediata a los cuerpos de auxilio.