$!Muere trabajadora de la Fiscalía arrollada por una góndola en Aguaruto, en Culiacán

Siria Lorena, de 54 años de edad y trabajadora del área administrativa de la Fiscalía General del Estado, murió arrollada durante la noche de este jueves 13 de agosto, en la sindicatura de Aguaruto, el poniente de Culiacán.
El vehículo presuntamente involucrado fue una góndola blanca, la cual se dio a la fuga luego del siniestro, suscitado aproximadamente a las 18:40 horas.
La mujer quedó tendida en el cruce de las calles Canal de Suez y Del Olmo, a un costado del estadio de beisbol de la comunidad, a la orilla del canal de Aguaruto.
En el lugar se confirmó que la mujer era vecina de la misma localidad, y que ocupaba un puesto dentro de la estructura administrativa de la FGE.
Minutos después, se reportó la presunta captura del responsable del siniestro, sin embargo, esto se descartó inmediatamente.
El lugar del percance fue acordonado por elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para que la Fiscalía General del Estado despliegue las diligencias correspondientes y recabe evidencias que permitan esclarecer este hecho.