Muere turista de Guanajuato, en un hospital tras ser rescatado inerte de una playa de Mazatlán

Un bañista de León, Guanajuato, que presentó problemas para mantenerse a flote cuando nadaba en la playa Sábalo II, murió en el Hospital General, a donde fue trasladado luego de haber sido rescatado por salvavidas.

La emergencia fue reportada a los cuerpos de emergencia a las 10:50 horas, a la altura del acceso de playa de la calle Atún en el fraccionamiento Sábalo Country.

El bañista, según sus acompañantes, tenía poco de haber ingresado a la playa, cuando comenzó a levantar sus manos para llamar la atención y pedir ayuda.

Ante el reporte de una persona atrapada en una corriente de resaca, Elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático activación los protocolos de auxilio y de inmediato ingresaron al mar para brindar flotabilidad al bañista, una vez alcanzado, fue remolcado hasta la arena de la playa

Una vez en la orilla, el hombre, originario de León, Guanajuato, recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras arribaban paramédicos de Cruz Roja, quienes se encargaron de trasladarlo al Hospital General, donde fue declarado sin vida.

El fallecido fue identificado como Luis Arturo “N”, de 44 años de edad.

Un deceso mientras afinan detalles de simulacro

Este deceso se registró luego de que personal de instituciones de rescate y auxilio afinaron la mañana de este martes los detalles del macro simulacro que se realizará mañana miércoles en las playas de la Avenida del Mar.

Este simulacro también servirá como protocolo de graduación para los 130 salvavidas que participaron durante las últimas semanas en un curso de certificación impartido por personal del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán.