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Accidente

Muere turista tras caer del séptimo piso de un hotel en la Zona Dorada, en Mazatlán

El hombre caminaba por un pasillo cuando, por causas aún desconocidas, cayó a través de una ventana hasta el jardín del establecimiento
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/09/2026 22:12
11/09/2026 22:12

MAZATLÁN._ Un turista perdió la vida este viernes tras caer desde el séptimo piso de un hotel donde se encontraba hospedado.

El reporte de la caída movilizó a los cuerpos de emergencia a las 20:30 horas, quienes se trasladaron hasta un establecimiento ubicado sobre la Avenida Gaviotas.

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Al parecer, el hombre se dirigía a su habitación y caminaba sobre el pasillo cuando, por causas aún desconocidas, cayó a través de una ventana hasta un jardín del centro de hospedaje.

Paramédicos de un hospital privado llegaron al lugar para tratar de auxiliar al turista, sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

La zona de la caída quedó acordonada hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

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