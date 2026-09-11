$!Muere turista tras caer del séptimo piso de un hotel en la Zona Dorada, en Mazatlán

El reporte de la caída movilizó a los cuerpos de emergencia a las 20:30 horas, quienes se trasladaron hasta un establecimiento ubicado sobre la Avenida Gaviotas.

MAZATLÁN._ Un turista perdió la vida este viernes tras caer desde el séptimo piso de un hotel donde se encontraba hospedado.

Al parecer, el hombre se dirigía a su habitación y caminaba sobre el pasillo cuando, por causas aún desconocidas, cayó a través de una ventana hasta un jardín del centro de hospedaje.

Paramédicos de un hospital privado llegaron al lugar para tratar de auxiliar al turista, sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

La zona de la caída quedó acordonada hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.