Muere un adolescente y otro queda herido al chocar en motocicleta contra una vaca, en Culiacán

Un adolescente de 15 años falleció, y otro de 14 años resultó herido, luego de chocar en motocicleta contra una vaca durante la noche de este martes, en las inmediaciones de El Limón de los Ramos, al norte de Culiacán.

El joven fallecido fue identificado como Juan José “N”, y hasta el momento no se ha revelado el nombre del menor de 14 años; ambos eran vecinos de la sindicatura Adolfo López Mateos o El Tamarindo.

De acuerdo con el reporte oficial, ambos transitaban en motocicleta sobre una carretera alterna que conecta El Limón de los Ramos con El Tamarindo, al poniente de la carretera Internacional México 15.

Alrededor de las 21:00 horas, los jóvenes tomaron una curva en dicha rúa y chocaron de frente contra una vaca que cruzaba la vialidad; luego de impactarse, perdieron control de la unidad y cayeron a un canal de riego.

El cuerpo de Juan José fue rescatado del agua por personal de Bomberos Culiacán, mientras que el otro joven fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja Mexicana, ya que presentó golpes por la caída.

Al lugar se trasladaron corporaciones de seguridad pública y de la Fiscalía General del Estado y el Servicio Médico Forense, a fin de realizar las diligencias correspondientes y esclarecer el siniestro.