$!Muere un ciclista atropellado por La Costerita, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Un ciclista sin identificar perdió la vida la mañana de este lunes luego de ser atropellado por la autopista Benito Juárez, o La Costerita, a la altura del sector Barrancos, al sur de Culiacán.

Alrededor de las 7:00 horas se dio a conocer la localización del masculino sin vida a un costado de la cinta asfáltica, sin embargo, no se precisó si el incidente ocurrió a dicha hora.

El fallecido era de complexión robusta y tez morena, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, que vestía un pantalón caqui y tenis blancos.

La bicicleta quedó derribada sobre el carril de oriente a poniente, frente a una gasolinera y terminó con uno de los neumáticos desprendidos, debido al impacto.

La escena donde quedó la bicicleta y el cuerpo de la víctima fue acordonada por personal del Ejército Mexicano, para dejarlo a disposición de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

Debido al cierre de uno de los carriles, el tráfico vehicular por la zona colapsó desde La Costerita.