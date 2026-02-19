Muere un hombre ahogado tras caer en una noria en Carrizalejo, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Joel Andrés, de aproximadamente 50 años, murió ahogado tras caer al interior de una noria en la comunidad de Carrizalejo, al oriente de Culiacán.

El incidente fue reportado a los cuerpos de emergencia cerca de las 14:30 horas; pese a la movilización de Bomberos Culiacán, se confirmó que el varón ya había fallecido.

Vecinos informaron que el ahora occiso tenía dificultades de movilidad y que el percance ocurrió mientras se sentaba a la orilla de la noria.

Por razones desconocidas, cayó de espaldas al pozo y murió ahogado al quedar boca abajo en el agua.

El sitio fue acordonado por los rescatistas, quienes aguardarán la llegada de agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado para extraer el cuerpo y confirmar las causas del fallecimiento.