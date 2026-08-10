$!Muere un hombre arrollado por La Costerita, a la altura de Aguaruto, en Culiacán

Un hombre murió arrollado durante la noche de este lunes sobre la autopista Benito Juárez, La Costerita, a la altura de la sindicatura de Aguaruto, en los límites de Culiacán con Navolato.

El siniestro ocurrió por el carril poniente a oriente, en el kilómetro 7+500, aproximadamente a las 20:00 horas de este 10 de agosto.

Paramédicos del grupo Voluntarios Aguaruto actuaron como primero respondientes, y confirmaron que la víctima, aparentemente un adulto mayor, ya no contaba con signos vitales.