$!Muere un hombre arrollado por La Costerita, a la altura de Aguaruto, en Culiacán

Un hombre murió arrollado durante la noche de este lunes sobre la autopista Benito Juárez, La Costerita, a la altura de la sindicatura de Aguaruto, en los límites de Culiacán con Navolato.
El siniestro ocurrió por el carril poniente a oriente, en el kilómetro 7+500, aproximadamente a las 20:00 horas de este 10 de agosto.
Paramédicos del grupo Voluntarios Aguaruto actuaron como primero respondientes, y confirmaron que la víctima, aparentemente un adulto mayor, ya no contaba con signos vitales.
El occiso vestía una playera manga corta color azul oscuro y pantalón negro, tenía el cabello canoso y era de complexión regular y tez morena.
Hasta el momento no se han determinado características del vehículo implicado, ya que este huyó de la escena; sin embargo, sobre el carril quedaron regados algunos fragmentos de la carrocería.
Elementos de Guardia Nacional División Carreteras se trasladaron y cerraron la circulación en dos carriles por precaución, y minutos después agentes de Fiscalía General del Estado se trasladaron a procesar el área e iniciar la investigación del caso