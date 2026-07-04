$!Muere un hombre electrocutado dentro de un domicilio en Costa Rica, Culiacán

Carlos, de 27 años de edad, murió dentro de su domicilio en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán, luego de sufrir una descarga eléctrica mientras hacía labores domésticas.

De forma preliminar se reportó que el ahora fallecido estaba en la azotea de una casa de dos plantas color verde, y mientras limpiaba un tinaco, tocó cables de alta tensión.

La potencia de la descarga sufrida provocó que perdiera la vida de forma instantánea.