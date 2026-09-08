$!Muere un hombre en los separos de la Policía de Investigación, en Culiacán; FGE reporta presunto suicidio

Un hombre que se encontraba detenido en los separos de la Policía de Investigación de Fiscalía General del Estado, fue localizado sin vida durante la noche de este martes, en las instalaciones oficiales en Culiacán.

De manera preliminar se dio a conocer que la víctima fue identificado como Jesús Guillermo “N”, de 27 años de edad, quien fue arrestado por circular en una motocicleta con reporte de robo.

La propia institución confirmó el deceso del detenido, y de forma inicial reportó que se habría tratado de un suicidio.