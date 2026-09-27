Muere un hombre en volcadura por carretera ‘La 19’, en Los Cascabeles, en Culiacán

Un hombre perdió la vida al sufrir un accidente tipo volcadura durante la noche de este domingo por la carretera conocida como “La 19”, a la altura del poblado Los Cascabeles, de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

El fallecido fue reconocido oficialmente como Guillermo “N”, que conducía una camioneta Jeep de color blanca, la cual terminó volcada entre la vegetación a los costados de la rúa.

Los primeros reportes indican que un segundo vehículo invadió el carril por el que circulaba Guillermo, y al maniobrar para esquivarlo, perdió el control de la unidad y descarrilló; en medio de la volcadura, el automovilista salió de la unidad y terminó debajo de ella.

Paramédicos de la sindicatura de Costa Rica se trasladaron al lugar, y confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos de seguridad pública y Tránsito Municipal acordonaron la zona, y posteriormente Fiscalía General del Estado acudió a realizar las diligencias de Ley.