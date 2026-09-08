$!Muere un hombre tras ser apuñalado en la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán

Un hombre llamado David, de 41 años de edad, murió tras ser atacado con una arma blanca durante la tarde de este miércoles, entre las calles de la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán.

De acuerdo con el reportes preliminares el atentado ocurrió sobre la calle Silvestre Revueltas entre la avenida 21 de marzo y la calle Presidente Adolfo Ruiz Cortines, alrededor de las 15:00 horas de este 8 de septiembre.

La víctima vestía una camisa manga larga color negra, pantalón de mezclilla azul y calzado negro; era de tez morena clara y tenía el cabello rapado.