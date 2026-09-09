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Violencia

Muere un hombre tras ser atacado con ráfagas de fusil automático, en la Francisco Villa, en Mazatlán

Testigos indicaron que se escucharon tres estruendos de ráfagas de disparos y después un automóvil alejándose a toda velocidad
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/09/2026 21:32
09/09/2026 21:32

MAZATLÁN._ Un hombre sin vida dejó un ataque con ráfagas de fusiles automáticos registrado en calles de la colonia Francisco Villa.

El reporte del ataque se emitió a las 20:00 horas, indicando la calle Plan de Guadalupe entre General Ángel Fierro y Toma de Zacatecas del mencionado sector.

Versiones de testigos indicaron que se escucharon tres estruendos de ráfagas de disparos y después un automóvil alejándose a toda velocidad.

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A la llegada de las autoridades localizaron a un hombre tendido sobre el pavimento y por protocolo solicitaron una ambulancia. Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar para valorar al hombre caído, pero ya no contaba con signos vitales.

Policías municipales, elementos del Ejército, Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana resguardaron la zona durante las diligencias de ley.

El occiso se encuentra sin identificar y solo se mencionó que era de aproximadamente 30 años y portaba una mochila con herramientas.

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