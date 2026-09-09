$!Muere un hombre tras ser atacado con ráfagas de fusil automático, en la Francisco Villa, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre sin vida dejó un ataque con ráfagas de fusiles automáticos registrado en calles de la colonia Francisco Villa.

El reporte del ataque se emitió a las 20:00 horas, indicando la calle Plan de Guadalupe entre General Ángel Fierro y Toma de Zacatecas del mencionado sector.

Versiones de testigos indicaron que se escucharon tres estruendos de ráfagas de disparos y después un automóvil alejándose a toda velocidad.