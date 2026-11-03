$!Muere un hombre tras ser baleado afuera de departamentos en Infonavit Las Flores, en Culiacán

El hecho ocurrió sobre la calle D, cerca de unas canchas de fútbol rápido de la zona, cuando la víctima se encontraba en un edificio de departamentos.

Un hombre identificado como Fernando “N”, de 52 años de edad y conocido como “El Pichis”, murió tras ser baleado afuera de unos departamentos en el sector Infonavit Las Flores, en Culiacán.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana se trasladaron y estuvieron alrededor de 10 minutos en el lugar para tratar de salvar a la víctima, pero esta finalmente falleció en el lugar.

De acuerdo con reportes de autoridades, aproximadamente a las 22:00 horas de este 3 de noviembre un sujeto ingresó al edificio y disparó en al menos seis ocasiones contra Fernando.

El lugar quedó resguardado por personal del Ejército Mexicano que acudieron como primeros respondientes, mientras que peritos se encargaron del procesamiento de la escena para indagar el crimen.