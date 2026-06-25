Muere un interno por presunto infarto en el Penal de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre que se encontraba en situación de reclusión dentro del Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, falleció este jueves a causa de un presunto infarto, de acuerdo con la información emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Los reportes de la dependencia estatal indican que la persona del sexo masculino se desvaneció repentinamente mientras se encontraba en su módulo asignado. Al percatarse de la situación, otros internos lo auxiliaron y lo trasladaron de forma inmediata hacia el área médica del mismo complejo de internamiento.

En el lugar, el personal de medicina le brindó los primeros auxilios; sin embargo, determinaron que el ciudadano ya no contaba con signos vitales. Los primeros diagnósticos clínicos y las revisiones preliminares apuntaron a que el deceso fue consecuencia de un paro cardiaco.