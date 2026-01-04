Muere un joven tras ataque a balazos en Urbivillas del Prado, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven identificado como Irán Alexis, de 22 años de edad, perdió la vida la madrugada de este domingo tras un ataque a balazos registrado la noche del sábado en Urbivillas del Prado, en Culiacán.

Según informes, los hechos ocurrieron sobre la avenida Amapa, cerca de las 23:30 horas, cuando se reportaron ráfagas de disparos de arma de fuego contra un domicilio.

En dicha vivienda se encontraba la víctima, en medio de un convivio, quien sufrió varias lesiones de gravedad por los disparos.

El joven fue llevado en un vehículo particular hacia un centro de salud de la ciudad, pero horas después personal médico confirmó su muerte.

Al hospital arribó personal de la Fiscalía General del Estado y el Servicio Médico Forense para dar fe del homicidio, comenzar las primeras investigaciones de este ataque y mantener el cadáver del joven bajo resguardo de las autoridades.