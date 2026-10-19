Muere un Policía Estatal tras derrapar en motocicleta cerca del Aeropuerto de Culiacán

El oficial fue identificado como Humberto “N”, y su estatus de agente activo fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Un elemento activo de la Policía Estatal Preventiva (PEP) falleció la noche de este 19 de octubre, luego de sufrir un accidente tipo derrape en motocicleta, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán.

La #SSPSinaloa informa que, este lunes 19 de octubre de 2026, un elemento activo de la Policía Estatal Preventiva sufrió un accidente vial en la Calzada Aeropuerto y avenida Emiliano Carranza, en la ciudad de Culiacán, donde lamentablemente perdió la vida. Quienes formamos parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa enviamos nuestras más sentidas condolencias a familiares, amigos y compañeros ante esta irreparable pérdida.Descanse en paz. 🕊️

De acuerdo con reportes emitidos, el incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas de este lunes, sobre la avenida Emiliano Carranza, frente a unas agencias de renta de vehículos cercanas al aeropuerto.

El ahora difunto conducía una motocicleta negra, por circunstancias desconocidas perdió el control de esta unidad y se estrelló contra uno de los árboles del camellón central.

Paramédicos atendieron la emergencia, pero al llegar confirmaron que el policía ya había fallecido, por lo que autoridades procedieron a los protocolos de aseguramiento de la escena, para que peritos de Fiscalía General del Estado procesaran el sitio y determinen el móvil del incidente.