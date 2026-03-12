Muere una adolescente de 16 años tras presunta intoxicación en Culiacán

CULIACÁN._ Una adolescente de 16 años, identificada como Mayrin Estrella, falleció la noche de este jueves mientras recibía atención médica en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, tras haber sido ingresada por una presunta intoxicación.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven fue trasladada al hospital durante el transcurso del día tras presentar síntomas compatibles con una sobredosis, por lo que fue atendida por personal médico del nosocomio.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal de salud, su estado se complicó con el paso de las horas y finalmente se confirmó su fallecimiento.

Tras el deceso, trabajadores del hospital notificaron a las autoridades correspondientes, por lo que agentes de la Policía de Investigación acudieron al lugar para iniciar las indagatorias y recabar información sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Posteriormente, personal pericial realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios de ley para determinar con precisión la causa de la muerte.

De manera preliminar, las autoridades no descartan que el caso pueda estar relacionado con el posible consumo de fentanilo, aunque será a través de los análisis forenses como se confirme o descarte esta versión.