Muere una joven de 19 años en calles de la colonia Buena Vista, en Villa Unión, Mazatlán

MAZATLÁN._ Una joven de 19 años fue encontrada sin vida en calles de la colonia Buena Vista, en la sindicatura de Villa Unión, este martes 9 de junio, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Aunque la SSPM no aclaró las causas de la muerte de la joven.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que sus elementos, en coordinación con personal de Bomberos de Villa Unión, atendieron un reporte de emergencia relacionado con una mujer inconsciente.

Al arribar al sitio y establecer contacto con la paciente, los cuerpos de auxilio le brindaron las atenciones prehospitalaria correspondientes; sin embargo, la joven ya no contaba con signos vitales.

Tras confirmarse el fallecimiento, el área de la vivienda fue delimitada y quedó bajo resguardo para que personal de la Vicefiscalía realizara el procesamiento correspondiente y posteriormente el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Serán los estudios y diligencias de ley los que determinen las causas del fallecimiento de la mujer, quien tenía 19 años de edad.