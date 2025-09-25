$!Muere una joven en Culiacán tras ser baleada en la 5 de Febrero

CULIACÁN._ Una mujer arribó sin signos vitales a la sala de urgencias de la Cruz Roja Mexicana de Culiacán tras ser atacada a balazos frente a un taller mecánico de la colonia 5 de Febrero, en Culiacán. El hecho se reportó durante la noche de este jueves 25 de septiembre, alrededor de las 19:00 horas. Según informes, fue un sujeto armado quien arribó al taller para atacar directamente a tiros a la joven.

La víctima fue identificada por familiares como Mariana, quien contaba con 23 años de edad. Tras la agresión armada, personas transportaron rápidamente a la mujer en una camioneta pick up negra hacia la Cruz Roja, sin embargo, a su llegada el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.