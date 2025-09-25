Seguridad
Muere una joven en Culiacán tras ser baleada en la 5 de Febrero

Mariana, de 23 años, fue atacada a balazos por un sujeto armado frente a un taller mecánico. En un intento por salvarla, fue trasladada en una camioneta hacia la Cruz Roja, pero ya había fallecido en el camino
Noroeste/Redacción
25/09/2025 20:24
CULIACÁN._ Una mujer arribó sin signos vitales a la sala de urgencias de la Cruz Roja Mexicana de Culiacán tras ser atacada a balazos frente a un taller mecánico de la colonia 5 de Febrero, en Culiacán.

El hecho se reportó durante la noche de este jueves 25 de septiembre, alrededor de las 19:00 horas. Según informes, fue un sujeto armado quien arribó al taller para atacar directamente a tiros a la joven.

La víctima fue identificada por familiares como Mariana, quien contaba con 23 años de edad.

Tras la agresión armada, personas transportaron rápidamente a la mujer en una camioneta pick up negra hacia la Cruz Roja, sin embargo, a su llegada el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Más tarde llegaron elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes se encargaron de acordonar un gran tramo del bulevar Gabriel Leyva Solano, entre la avenida Ruperto Paliza y Jesús Andrade.

En tanto, agentes de la Fiscalía General del Estado llegaron para entrevistar a los familiares y seguir con las indagaciones del caso.

