Muere una menor de edad tras caer a un canal de riego en Guasave

Una menor de aproximadamente 10 años de edad perdió la vida la tarde de este domingo 29 de marzo luego de caer a un canal de riego en el municipio de Guasave.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió alrededor de las 15:50 horas en el Canal Alto, en las inmediaciones de la zona conocida como El Gallo de Limones, donde la menor fue vista por última vez mientras se encontraba bañándose en el agua.

Tras el reporte, se activó un operativo de búsqueda en el que participaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Guasave, con apoyo de su equipo de rescate acuático y buceo.

Luego de más de una hora de labores, aproximadamente a las 17:00 horas, los rescatistas localizaron el cuerpo de la menor sin signos vitales en el mismo canal.

La menor fue identificada por sus familiares como Estefanía, hija de jornaleros agrícolas que trabajan en la zona.

Tras el hallazgo, se dio aviso a las autoridades correspondientes. Elementos de seguridad y personal pericial acudieron al lugar para realizar las diligencias de ley y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.