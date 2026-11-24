Una mujer llamada Perla Esmeralda, de 36 años de edad, perdió la vida la tarde de este martes tras sufrir un accidente en motocicleta, cerca del ejido El Cuervo, en el municipio de Eldorado.

La motociclista circulaba a bordo de una Italika FT 150 blanca, y según se reportó, perdió el control de la unidad por motivos aún desconocidos.

Al caer sobre el pavimento en marcha sufrió lesiones que finalmente le costaron la vida, y quedó tendida sobre uno de los carriles, mientras que la unidad salió hacia la vegetación de los costados de la rúa.

Agentes de Fiscalía General del Estado se apersonaron para dar fe de los hechos y desplegar las diligencias para poder esclarecer el incidente.

En tanto, personal de Tránsito Municipal de Eldorado cerró el paso de manera momentánea, y una vez que concluyeron las diligencias se encargaron del traslado del vehículo.