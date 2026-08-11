Muere uno de los 3 hombres baleados en la Ampliación Lomas del Ébano, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Uno de los tres hombres baleados la tarde de este martes 11 de agosto en la colonia Ampliación Lomas del Ébano, en Mazatlán, murió en el hospital al que fue trasladado con heridas graves.

La víctima fue identificada como Luis Antonio “N”, de 31 años, ingresado a recibir atención médica por múltiples heridas de bala tras un ataque armado en el que otras dos personas resultaron lesionadas.

Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de dar fe del deceso y del resto de las diligencias.