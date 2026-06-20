Muere uno de los hombres atacados a balazos en la 21 de Marzo, en Culiacán

Óscar Manuel, de 31 años de edad, falleció en un hospital luego de resultar herido durante el ataque armado registrado la tarde de este sábado 20 de junio en la colonia 21 de Marzo, al sur de Culiacán.

La agresión ocurrió alrededor de las 14:20 horas sobre la calle Batalla de Puebla, donde la víctima se encontraba conviviendo al exterior de una vivienda junto a otro hombre cuando fueron sorprendidos por sujetos armados que les dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el atentado, Óscar Manuel y Daniel, de 25 años de edad, fueron auxiliados por cuerpos de emergencia y trasladados a las instalaciones de Cruz Roja Mexicana. Posteriormente, ambos fueron ingresados a un hospital para recibir atención médica especializada.

Sin embargo, horas después se confirmó el fallecimiento de Óscar Manuel a consecuencia de las heridas producidas por proyectil de arma de fuego que sufrió durante la agresión.

Por su parte, Daniel continúa hospitalizado y bajo atención médica, aunque hasta el momento las autoridades no han informado sobre su estado de salud.

Luego del ataque, elementos de seguridad localizaron abandonado un vehículo Nissan Kicks color blanco en el cruce de la calle Eulogio Parra y la calzada Heroico Colegio Militar, unidad que de manera preliminar se presume habría sido utilizada por los agresores durante su huida.