Muere uno de los hombres atacados en el fraccionamiento Florenza, en Culiacán

Uno de los dos hombres que resultaron heridos durante el ataque armado registrado la noche del lunes 25 de mayo en el fraccionamiento Florenza, en el sector Los Ángeles de Culiacán, murió horas después mientras recibía atención médica en un hospital.

La víctima fue identificada como León Felipe, de 28 años de edad, quien había sido trasladado por particulares tras la agresión.

Como se informó previamente, el atentado ocurrió alrededor de las 19:00 horas sobre la calle Municipio de Culiacán, antes de llegar al bulevar Estado de Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas viajaban a bordo de un vehículo cuando fueron interceptadas por sujetos armados que les dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, León Felipe fue llevado en un automóvil Chevrolet Spark color gris hacia un hospital, mientras que el otro lesionado permaneció en el lugar y posteriormente fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

La segunda víctima fue identificada como José Francisco, de 32 años de edad, quien continúa hospitalizado y bajo atención médica debido a las heridas sufridas en el atentado.

En la escena quedaron indicios balísticos, por lo que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano acordonaron el área mientras agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes.