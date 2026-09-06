Muere uno de los presuntos responsables del ataque armado en Prados del Sur, en Culiacán

CULIACÁN._ Jonathan “N”, identificado como uno de los presuntos responsables del ataque armado del sábado en Prados del Sur, en el que perdió la vida un bebé, murió en un hospital.
Con este deceso, el saldo del atentado se actualizó a tres víctimas mortales y una más herida que permanece bajo atención médica.
De forma preliminar, se dio a conocer que Jonathan habría recibido un disparo de parte de sus acompañantes en el momento en que se efectuó el tiroteo.
En el lugar del crimen murió un hombre llamado Manuel, mientras que Juan Alejandro, bebé de 1 año y 4 meses de edad, falleció en un hospital de Culiacán.