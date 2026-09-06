Seguridad
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Violencia

Muere uno de los presuntos responsables del ataque armado en Prados del Sur, en Culiacán

Jonathan ‘N’ falleció en un hospital tras resultar herido durante el tiroteo registrado la noche del sábado, en el que un bebé y un hombre perdieron la vida
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/09/2026 08:08
06/09/2026 08:08

CULIACÁN._ Jonathan “N”, identificado como uno de los presuntos responsables del ataque armado del sábado en Prados del Sur, en el que perdió la vida un bebé, murió en un hospital.

Con este deceso, el saldo del atentado se actualizó a tres víctimas mortales y una más herida que permanece bajo atención médica.

De forma preliminar, se dio a conocer que Jonathan habría recibido un disparo de parte de sus acompañantes en el momento en que se efectuó el tiroteo.

En el lugar del crimen murió un hombre llamado Manuel, mientras que Juan Alejandro, bebé de 1 año y 4 meses de edad, falleció en un hospital de Culiacán.

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