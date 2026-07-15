Muere uno de los tres heridos durante ataque armado en plaza comercial de Culiacán

CULIACÁN. _ Julio César, uno de los tres heridos de bala de una balacera ocurrida en una plaza comercial de Culiacán, murió la tarde de este miércoles en un hospital de la ciudad.

El ahora occiso, de 20 años de edad, fue una de las tres víctimas que dejó el tiroteo, junto con Carlos Iván “N”, que sigue herido, y otro hombre que aún no es identificado.