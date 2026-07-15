Muere uno de los tres heridos durante ataque armado en plaza comercial de Culiacán

CULIACÁN. _ Julio César, uno de los tres heridos de bala de una balacera ocurrida en una plaza comercial de Culiacán, murió la tarde de este miércoles en un hospital de la ciudad.
El ahora occiso, de 20 años de edad, fue una de las tres víctimas que dejó el tiroteo, junto con Carlos Iván “N”, que sigue herido, y otro hombre que aún no es identificado.
Tras este deceso, el saldo de los hechos se actualizó a una persona muerta y dos heridas, además de cinco vehículos baleados y un arma corta abandonada.
Según los datos obtenidos en el lugar, todo derivó de un intento de privación ilegal de la libertad en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en Lomas del Boulevard, entre el bulevar Emiliano Zapata y la avenida Manuel Clouthier.
La persona objeto de la agresión forcejeó con su agresor, situación que desembocó en el intercambio de disparos.