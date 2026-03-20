$!Muere vecino de Choix al caer en camioneta a canal de riego en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un accidente automovilístico registrado la tarde de este viernes al sur de la ciudad cobró la vida de un hombre originario de Choix, luego de que la unidad en la que viajaba se precipitó a un canal de riego. Dos personas más lograron sobrevivir al percance gracias a la intervención de un testigo. La víctima fatal fue identificada en el lugar de los hechos como Alfredo “C”, de 38 años de edad. El siniestro ocurrió alrededor de las 17:30 horas sobre el camino de terracería que conduce de la zona conocida como “La Japonesa” hacia el sector industrial.

Los primeros reportes por parte de las autoridades indican que la victima circulaba por el bordo del canal aproximadamente a un kilómetro de la curva que conecta el libramiento Oriente con la carretera Internacional México 15, cerca de la planta tratadora Clarvi cuando, por razones desconocidas, perdió el control de su camioneta pick up color blanco. La unidad terminó volcando y quedó sumergida en el interior de la obra hidráulica con las llantas hacia arriba. En el vehículo viajaban también una mujer y un joven de aproximadamente 20 años de edad, quienes quedaron atrapados en la cabina junto al conductor. Trascendió en el lugar que un automovilista que transitaba por el sitio se percató de la emergencia, detuvo su marcha y se lanzó al agua sin dudarlo. El ciudadano logró extraer con vida a la mujer y al joven; posteriormente, Alfredo también fue sacado del vehículo, pero ya se encontraba en estado inconsciente. El reporte a los números de emergencia 911 movilizó a paramédicos de la Cruz Roja, personal del Instituto Estatal de Protección Civil y elementos del escuadrón acuático de Bomberos de Los Mochis.