$!Muere vecino del ejido Ohuira, en Los Mochis, tras caer de su caballo en un predio agrícola

AHOME. _ Una jornada de trabajo en el campo terminó en tragedia este viernes, luego de que un vecino del ejido Ohuira perdiera la vida tras sufrir un presunto accidente al caer de la montura en la que se desplazaba, en las inmediaciones del Libramiento Oriente. El occiso fue identificado por sus familiares y autoridades locales como Jesús “F”, de 50 años de edad, quien tenía su domicilio en la citada comunidad perteneciente a la Sindicatura Central Mochis. De acuerdo con la información recabada, el trabajador del campo transitaba por un terreno agrícola situado al margen izquierdo de las vías del ferrocarril que corren paralelo al canal Lateral 18, en el tramo que conecta al ejido Ohuira con el Campo Estrada. Jesús avanzaba montado a caballo mientras guiaba a dos yeguas.

Por causas aún no precisadas, el vaquero perdió el control de la cabalgadura y se precipitó contra el suelo. Jornaleros que realizaban labores en los predios colindantes se percataron de la presencia del hombre tendido e inmóvil sobre el terreno, observando que aún se encontraba atado a su caballo, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911.