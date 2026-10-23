$!Muere vecino del ejido Ohuira, en Los Mochis, tras caer de su caballo en un predio agrícola

AHOME. _ Una jornada de trabajo en el campo terminó en tragedia este viernes, luego de que un vecino del ejido Ohuira perdiera la vida tras sufrir un presunto accidente al caer de la montura en la que se desplazaba, en las inmediaciones del Libramiento Oriente.
El occiso fue identificado por sus familiares y autoridades locales como Jesús “F”, de 50 años de edad, quien tenía su domicilio en la citada comunidad perteneciente a la Sindicatura Central Mochis.
De acuerdo con la información recabada, el trabajador del campo transitaba por un terreno agrícola situado al margen izquierdo de las vías del ferrocarril que corren paralelo al canal Lateral 18, en el tramo que conecta al ejido Ohuira con el Campo Estrada. Jesús avanzaba montado a caballo mientras guiaba a dos yeguas.
Por causas aún no precisadas, el vaquero perdió el control de la cabalgadura y se precipitó contra el suelo.
Jornaleros que realizaban labores en los predios colindantes se percataron de la presencia del hombre tendido e inmóvil sobre el terreno, observando que aún se encontraba atado a su caballo, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911.
Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja para brindarle la atención médica de urgencia; sin embargo, al evaluar a la persona solo pudieron determinar que ya no contaba con signos vitales. A simple vista, la víctima presentaba un traumatismo en la cabeza, lesión que se presume fue provocada por la severidad del impacto durante la caída.
Policías municipales acordonaron la escena para preservar los indicios, en tanto que peritos de la Dirección General de Servicios Periciales y agentes investigadores de la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte procedieron con las diligencias pertinentes.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense en Los Mochis para la práctica de la autopsia de ley correspondiente que determine la causa exacta del deceso, mientras las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación bajo la hipótesis principal de un posible accidente o haber sufrido un infarto fulminante.