Sara, una vendedora de esquites, falleció la noche de este martes en un hospital de Culiacán, tras resultar herida en un ataque a balazos registrado sobre el bulevar Agricultores.

La ahora fallecida, de 52 años de edad, perdió la vida un par de horas después de ser trasladada por una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.

De acuerdo con reportes, tenía lesiones por impacto de bala en la cabeza y uno de los brazos, que finalmente le costaron la vida.

En el lugar del crimen, a un costado de la carreta, murió otro hombre que permanece sin identificar.

El cuerpo de la víctima será llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) a que se practique la autopsia correspondiente.