Muere víctima de ataque a balazos en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, Culiacán

Perdió la vida mientras recibía atención médica la persona atacada a balazos en un domicilio de la colonia Esthela Ortiz de Toledo, durante la noche de este viernes, en Culiacán.

El ahora occiso fue reconocido como Luis Fernando “N”, de 47 años de edad, baleado en la zona surponiente de la capital.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 19:30 horas, cuando estaba en la calle Maximiliano Gámez, entre las calles Cruz Medina y Constituyente Hilario Medina.

Efectivos del Ejército Mexicano arribaron al punto tras reportes de disparos, y al confirmar que había una víctima acordonaron el área, mientras que el adulto fue llevado a un hospital.

Sin embargo, antes de la medianoche, personal médico confirmó su fallecimiento.