$!Muere vigilante aplastado por portón en Valle Alto, Culiacán; otro resulta herido

CULIACÁN. _ Un hombre perdió la vida y otro quedó lesionado al caerles encima un portón metálico que se derrumbó en el fraccionamiento Valle Alto, en Culiacán.

El incidente ocurrió durante la madrugada de este viernes 8 de agosto, alrededor de la 1:30 horas, en un establecimiento ubicado sobre el bulevar Álvaro del Portillo. De acuerdo con los primeros reportes, el portón de acceso se desprendió de su estructura y cayó sobre dos hombres que laboraban como vigilantes en una empresa de seguridad privada.

Uno de los afectados fue identificado como Félix “N”, de 63 años, quien lamentablemente perdió la vida al no poder liberarse tras el accidente. El segundo vigilante, de nombre Idelfonso, de 60 años, logró sobrevivir, aunque resultó con diversas lesiones.