$!Muere vigilante aplastado por portón en Valle Alto, Culiacán; otro resulta herido

CULIACÁN. _ Un hombre perdió la vida y otro quedó lesionado al caerles encima un portón metálico que se derrumbó en el fraccionamiento Valle Alto, en Culiacán.
El incidente ocurrió durante la madrugada de este viernes 8 de agosto, alrededor de la 1:30 horas, en un establecimiento ubicado sobre el bulevar Álvaro del Portillo. De acuerdo con los primeros reportes, el portón de acceso se desprendió de su estructura y cayó sobre dos hombres que laboraban como vigilantes en una empresa de seguridad privada.
Uno de los afectados fue identificado como Félix “N”, de 63 años, quien lamentablemente perdió la vida al no poder liberarse tras el accidente. El segundo vigilante, de nombre Idelfonso, de 60 años, logró sobrevivir, aunque resultó con diversas lesiones.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar atención a ambos hombres. Al llegar, confirmaron que uno de ellos ya no presentaba signos vitales. El herido fue estabilizado en el sitio y posteriormente trasladado a un centro médico para recibir atención especializada.
Más tarde, elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán realizaron maniobras para remover el portón que había quedado sobre el cuerpo de Félix. Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos de este trágico accidente.