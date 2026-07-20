$!Mueren 3 menores tras colapso de barda en arroyo El Zopilote, en Guamúchil

Dos de ellos fueron identificados como Jonathan, de 15 años; y Cristian Adán, de 13 años; el tercero no ha sido reconocido oficialmente.

Tres adolescentes perdieron la vida este lunes luego de ser arrastrados por la corriente del arroyo El Zopilote y que una barda colapsara encima de ellos, en Guamúchil, Salvador Alvarado.

Según versiones preliminares, los menores jugaban bajo la lluvia y bañándose en el arroyo cuando el aumento del nivel del agua provocó que fueran arrastrados, y en su intento por sujetarse de una barda perimetral, esta colapsó y los dejó atrapados bajo el agua.

Al lugar se trasladaron cuerpos de rescate municipales y estatales, quienes desplegaron labores de búsqueda y momentos después localizaron los cuerpos de los menores.

Tras confirmarse el deceso de los tres adolescentes, se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado para que determine las causas del siniestro y establezca si hubo responsabilidades del hecho.