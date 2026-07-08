Mueren 3 mujeres, entre ellas una niña de 4 años, en choque en la carretera Los Mochis-Choix

Un accidente registrado la noche de este miércoles sobre la carretera Los Mochis-Choix, en El Fuerte, dejó como saldo tres mujeres sin vida, entre ellas una menor de 4 años; además de dos hombres lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió alrededor de las 20:30 horas a la altura del kilómetro 66+500, en las inmediaciones de la comunidad de La Bajada del Monte.

En el percance participaron una camioneta Nissan tipo pick-up, de color rojo con gris, en la que viajaba una familia originaria de Choix; y una vagoneta Jeep de color rojo, conducida por otro hombre.

Tras el impacto, cuerpos de auxilio realizaron labores de rescate para liberar al conductor de la camioneta Nissan, identificado como Rodolfo, quien fue trasladado en estado grave a un hospital.

En el lugar fueron declaradas sin vida tres de las ocupantes de la Nissan, identificadas como Judith, de 28 años de edad; su hija Ana, de apenas 4 años; y Alma, quien de acuerdo con la información recabada, era su suegra.

Por su parte, el conductor de la Jeep fue identificado como Enrique, con domicilio en la comunidad de Taxtes, quien también resultó lesionado y recibió atención médica.

Elementos de las corporaciones de emergencia y autoridades competentes acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes, ordenar el levantamiento de los cuerpos y coordinar el retiro de las unidades involucradas.

La camioneta Nissan presentó daños de consideración debido al fuerte impacto, mientras que la Jeep sufrió afectaciones principalmente en la parte frontal, aunque sin quedar completamente destruida.