$!Mueren 4 miembros de familia mazatleca en volcadura en la Durango-Mazatlán

MAZATLÁN._ Una familia de Mazatlán, al parecer del fraccionamiento Santa Teresa, chocó y volcó en una camioneta cuando circulaba sobre la supercarretera Durango-Mazatlán, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas y una menor de 12 años lesionada.
De acuerdo a los primeros reportes, el accidente se registró alrededor de las 11:30 horas de este viernes 2 de enero a la altura del kilómetro 38+500 de la carretera federal.
La familia mazatleca se dirigía a Durango en una camioneta Ford Explorer de color verde.
Por causas por aclarar, el conductor de la unidad perdió el control, se impactó contra el muro de contención y sufrió una volcadura.
El choque movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia, por lo que elementos de Capufe, Cruz Roja Mexicana y Protección Civil Municipal acudieron al sitio.
Tras arribar al lugar del accidente, observaron que dos adultos mayores y otras dos personas adultas habían fallecido.
Solo estaba una sobreviente, una menor de 12 años de nombre Paulina “N”, hija y nieta de los fallecidos, quien resultó con fracturas en uno de sus brazos, por lo que fue trasladada al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango.
Entre las pertenencias de los fallecidos se encontró una credencial oficial a nombre de Alejandro “N”, con domicilio en el fraccionamiento Santa Teresa, en Mazatlán, quien sería una de las víctimas.
En tanto que una mujer de tez morena clara y una altura aproximada de 1.60 metros, que vestía pants en color gris, blusa negra y suéter gris, también falleció y permanece sin identificar.
Otro hombre de aproximadamente 65 años de edad tampoco ha sido identificado; él es de tez morena clara, estatura aproximada de 1.70 metros, cabello chino canoso, quien portaba un pantalón de mezclilla azul, cinto negro con hebilla de alacrán, camisa blanca con cuadros azules y sudadera gris.
La cuarta víctima sería una mujer de tez morena clara, cabello café canoso, de aproximadamente 1.50 metros; vestía un pants negro con saco gris.
Al lugar de la tragedia también arribó personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias, ordenar el levantamiento de los cuerpos y el traslado de los mismos al Servicio Médico Forense.
Cierran ambos sentidos viales
Por su parte, personal de Caminos y Puentes Federales informó cerca de las 12:00 horas que fue necesario cerrar la circulación vial en ambos sentidos, mientras el personal de la FGE de Durango realiza los trabajos periciales.