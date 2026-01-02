$!Mueren 4 miembros de familia mazatleca en volcadura en la Durango-Mazatlán

MAZATLÁN._ Una familia de Mazatlán, al parecer del fraccionamiento Santa Teresa, chocó y volcó en una camioneta cuando circulaba sobre la supercarretera Durango-Mazatlán, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas y una menor de 12 años lesionada.

De acuerdo a los primeros reportes, el accidente se registró alrededor de las 11:30 horas de este viernes 2 de enero a la altura del kilómetro 38+500 de la carretera federal.

La familia mazatleca se dirigía a Durango en una camioneta Ford Explorer de color verde.

Por causas por aclarar, el conductor de la unidad perdió el control, se impactó contra el muro de contención y sufrió una volcadura.

El choque movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia, por lo que elementos de Capufe, Cruz Roja Mexicana y Protección Civil Municipal acudieron al sitio.

Tras arribar al lugar del accidente, observaron que dos adultos mayores y otras dos personas adultas habían fallecido.

Solo estaba una sobreviente, una menor de 12 años de nombre Paulina “N”, hija y nieta de los fallecidos, quien resultó con fracturas en uno de sus brazos, por lo que fue trasladada al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango.