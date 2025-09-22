$!Mueren abuelo y nieto tras ataque de abejas en un rancho al sur de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Jorge y Javier, abuelo y nieto, fallecieron este lunes luego de ser atacados por un enjambre de abejas mientras laboraban en un rancho al sur de la ciudad. El incidente ocurrió alrededor del mediodía, cuando las víctimas araban la tierra con un tractor.

De acuerdo con los reportes, el ruido del motor habría provocado que las abejas se alteraran y atacaran a los hombres. En un intento por protegerse, descendieron del vehículo y corrieron hacia una laguna cercana. Sin embargo, no lograron escapar y fueron encontrados sin vida flotando en el agua.