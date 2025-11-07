$!Mueren dos en choque armado entre Ejército y civiles en Rosario

ROSARIO. _ Dos civiles armados perdieron la vida tras un enfrentamiento registrado en la zona serrana del municipio de Rosario. La refriega, ocurrida la tarde del jueves 6 de noviembre en el poblado Ojo de Agua de Osuna, culminó con el rescate de dos personas que se encontraban retenidas contra su voluntad. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), elementos del Ejército Mexicano, que realizaban labores de reconocimiento terrestre en la zona, fueron atacados por un grupo de civiles armados. El personal castrense respondió a la agresión, logrando repeler el fuego.

Tras el choque armado, la autoridad federal confirmó que dos civiles armados quedaron sin vida en el sitio. Además, el operativo arrojó la detención de cinco personas más, presuntamente involucradas en el ataque y en la privación ilegal de la libertad de dos ciudadanos.

Las dos personas retenidas fueron puestos en libertad y recibieron la atención necesaria tras el evento violento. Como resultado de la acción, las fuerzas de seguridad federales aseguraron un arsenal: ocho armas largas, dos armas cortas, 36 cargadores (uno de disco) y 725 cartuchos útiles, además de un vehículo.

Se informó que uno de los detenidos resultó herido durante el intercambio de disparos. Esta persona recibió atención médica de inmediato y fue trasladada a un hospital, quedando bajo custodia de la autoridad federal para continuar con las diligencias de ley.

Los detenidos y los objetos de delito fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de las carpetas de investigación correspondientes. En el operativo participaron diversas instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.