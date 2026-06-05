$!Mueren dos enfermeras tras choque por la carretera Libre Mazatlán-Culiacán, en Culiacán

Dos enfermeras perdieron la vida durante la tarde de este viernes 5 de junio, luego de sufrir un accidente automovilístico por la carretera Libre Culiacán-Mazatlán, a la altura de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.
Las víctimas fueron reconocidas como Érika Guadalupe, de 53 años, y Margarita, de 54, ambas originarias de Quilá.
El incidente ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas, en una zona conocida como “La Báscula”, y las dos mujeres se trasladaban a bordo de un Toyota Camry de color gris.
Los primeros peritajes indican que la unidad transitaba de sentido norte a sur, cuando por una falla en la maniobra descarrilaron y se estrellaron contra una banqueta que sobresalía.
Las dos mujeres perdieron la vida en el lugar del hecho, al interior del vehículo, por lo que fue asegurado el perímetro por la Policía de Tránsito Municipal de Culiacán.
Minutos después, personal de Bomberos Culiacán arribó para colaborar con los trabajos de rescate de los cuerpos dentro del carro, y la Fiscalía General del Estado llegó para desplegar las diligencias correspondientes.