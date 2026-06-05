$!Mueren dos enfermeras tras choque por la carretera Libre Mazatlán-Culiacán, en Culiacán

Dos enfermeras perdieron la vida durante la tarde de este viernes 5 de junio, luego de sufrir un accidente automovilístico por la carretera Libre Culiacán-Mazatlán, a la altura de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán. Las víctimas fueron reconocidas como Érika Guadalupe, de 53 años, y Margarita, de 54, ambas originarias de Quilá.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas, en una zona conocida como “La Báscula”, y las dos mujeres se trasladaban a bordo de un Toyota Camry de color gris. Los primeros peritajes indican que la unidad transitaba de sentido norte a sur, cuando por una falla en la maniobra descarrilaron y se estrellaron contra una banqueta que sobresalía.