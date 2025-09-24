Mueren dos estudiantes tras choque en moto en carretera a Sinaloa municipio

SINALOA._ Dos jóvenes estudiantes de preparatoria perdieron la vida la tarde de este miércoles tras un choque frontal entre la motocicleta en la que viajaban y una camioneta, sobre la carretera estatal que conduce a Sinaloa municipio, a la altura de la comunidad de Agua Fría.

Las víctimas fueron identificadas como Axel “N”, originario de Estación Bamoa; y Ángel “N”, vecino de La Cuesta. Ambos se desplazaban en la motocicleta cuando ocurrió el accidente.

En el sitio quedaron regadas las mochilas y libros de los estudiantes, mientras que la camioneta involucrada presentó severos daños materiales.

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron que los jóvenes ya no contaban con signos vitales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.